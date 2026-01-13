Canadá: cotización de cierre del euro hoy 13 de enero de EUR a CAD

El euro se pagó al cierre a 1,62 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,17% frente a los 1,62 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro anota una disminución 0,1%; pero desde hace un año todavía mantiene un incremento del 3,57%.

Con respecto a fechas previas, encadenó dos jornadas seguidas en rojo. En los pasados siete días la volatilidad fue manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual últimamente.