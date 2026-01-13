Noticias

Canadá: cotización de cierre del euro hoy 13 de enero de EUR a CAD

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Canadá: cotización de cierre del
Canadá: cotización de cierre del euro hoy 13 de enero de EUR a CAD

El euro se pagó al cierre a 1,62 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,17% frente a los 1,62 dólares canadienses de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro anota una disminución 0,1%; pero desde hace un año todavía mantiene un incremento del 3,57%.

Con respecto a fechas previas, encadenó dos jornadas seguidas en rojo. En los pasados siete días la volatilidad fue manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual últimamente.

Temas Relacionados

CanadáEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Qué ver esta noche en Disney+ Estados Unidos

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Qué ver esta noche en

Dólar: cotización de cierre hoy 13 de enero en Canadá

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy

Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 13 de enero de USD a GTQ

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guatemala: cotización de cierre del

Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 13 de enero de EUR a GTQ

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guatemala: cotización de cierre del

Clima en Chiclayo: la probabilidad de lluvia y las temperaturas del miércoles 14 de enero

La ciudad experimenta un clima desértico con escasas precipitaciones, aunque la cercanía al mar le da cierta humedad

Clima en Chiclayo: la probabilidad