Brasil: cotización de cierre del dólar hoy 13 de enero de USD a BRL

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Brasil: cotización de cierre del dólar hoy 13 de enero de USD a BRL

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 5,39 reales brasileños en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,18% si se compara con los 5,38 brasileños de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un ascenso 0,24% aunque, por el contrario, desde hace un año aún conserva una disminución del 6,81%.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a fechas anteriores, acumuló dos jornadas consecutivas en verde. La volatilidad de esta semana fue de 5,22%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (11,88%), lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en este momento.

