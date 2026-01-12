Valor de cierre del dólar en Cuba este 12 de enero de USD a CUP

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 24 pesos cubanos al cambio oficial, de modo que implicó un cambio del 0% si se compara con los 24 pesos oficiales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida 0,15%; pero en términos interanuales acumula aún una bajada del 0,19%.

Comparando este dato con el de días anteriores, encadenó dos sesiones sucesivas sin una tendencia estable. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que es visiblemente inferior a los números logrados para el último año (4,52%), lo que manifiesta que su cotización está presentando menos cambios de lo esperado en este momento.