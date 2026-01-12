Noticias

Valor de cierre del dólar en Cuba este 12 de enero de USD a CUP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en Cuba este 12 de enero de USD a CUP

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 24 pesos cubanos al cambio oficial, de modo que implicó un cambio del 0% si se compara con los 24 pesos oficiales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida 0,15%; pero en términos interanuales acumula aún una bajada del 0,19%.

Comparando este dato con el de días anteriores, encadenó dos sesiones sucesivas sin una tendencia estable. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que es visiblemente inferior a los números logrados para el último año (4,52%), lo que manifiesta que su cotización está presentando menos cambios de lo esperado en este momento.

