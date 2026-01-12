Valor de apertura del euro en Guatemala este 12 de enero de EUR a GTQ

El euro se cotiza en el día de hoy a 8,97 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 0,54% con respecto a la cotización de la sesión previa, cuando marcó 8,92 quetzales, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro registra un ascenso 2,06%, por lo que desde hace un año aún conserva un incremento del 11,21%.

Respecto de días pasados, suma dos jornadas seguidas en valores positivos. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que presenta un rendimiento inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, de forma que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo normal.