Noticias

Valor de apertura del euro en Guatemala este 12 de enero de EUR a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Valor de apertura del euro
Valor de apertura del euro en Guatemala este 12 de enero de EUR a GTQ

El euro se cotiza en el día de hoy a 8,97 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 0,54% con respecto a la cotización de la sesión previa, cuando marcó 8,92 quetzales, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro registra un ascenso 2,06%, por lo que desde hace un año aún conserva un incremento del 11,21%.

Respecto de días pasados, suma dos jornadas seguidas en valores positivos. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que presenta un rendimiento inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, de forma que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo normal.

Temas Relacionados

GuatemalaEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Valor de apertura del dólar en Guatemala este 12 de enero de USD a GTQ

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Efemérides del 12 de enero: qué pasó un día como hoy

Hazañas, tragedias, nacimientos y muertes son los sucesos más importantes que pasaron un día como hoy

Efemérides del 12 de enero:

Valor de apertura del dólar en Cuba este 12 de enero de USD a CUP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Panamá: cotización de apertura del euro hoy 12 de enero de EUR a PAB

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Panamá: cotización de apertura del

Valor de apertura del euro en Cuba este 12 de enero de EUR a CUP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro