Noticias

Valor de apertura del dólar en Guatemala este 12 de enero de USD a GTQ

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Valor de apertura del dólar
Valor de apertura del dólar en Guatemala este 12 de enero de USD a GTQ

El dólar estadounidense se cotiza al arranque de sesiones a 7,67 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 0% frente a los 7,67 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida 2,23%, por ello desde hace un año aún conserva un ascenso del 2,91%.

Respecto de fechas pasadas, invierte el valor de la jornada anterior, donde se saldó con del 0,02%, sin lograr fijar una tendencia estable. La volatilidad de esta semana es de 13,57%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (16,84%), lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.

Temas Relacionados

GuatemalaDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Valor de apertura del euro en Guatemala este 12 de enero de EUR a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Efemérides del 12 de enero: qué pasó un día como hoy

Hazañas, tragedias, nacimientos y muertes son los sucesos más importantes que pasaron un día como hoy

Efemérides del 12 de enero:

Valor de apertura del dólar en Cuba este 12 de enero de USD a CUP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Panamá: cotización de apertura del euro hoy 12 de enero de EUR a PAB

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Panamá: cotización de apertura del

Valor de apertura del euro en Cuba este 12 de enero de EUR a CUP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro