Valor de apertura del dólar en Guatemala este 12 de enero de USD a GTQ

El dólar estadounidense se cotiza al arranque de sesiones a 7,67 quetzales en promedio, de modo que supuso un cambio del 0% frente a los 7,67 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida 2,23%, por ello desde hace un año aún conserva un ascenso del 2,91%.

Respecto de fechas pasadas, invierte el valor de la jornada anterior, donde se saldó con del 0,02%, sin lograr fijar una tendencia estable. La volatilidad de esta semana es de 13,57%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (16,84%), lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.