Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Argentina

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple.

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público argentino.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

La Perla se estrena hoy en este ranking. El exitazo de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

La nueva producción de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef se vende como pan caliente. Pasa del puesto 3 de ayer al 2 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

3. Moscow Mule

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, Moscow Mule, entra directamente al tercer puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

4. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada BAILE INoLVIDABLE, debute en la cuarta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

5. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

The Fate of Ophelia de Taylor Swift pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el quinto lugar, lo que apunta a que va de salida.

6. End of Beginning

Djo

End of Beginning de Djo se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la sexta posición.

7. Tu jardín con enanitos

Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES

El sencillo más reciente de Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES ya se vislumbra como un nuevo clásico. Tu jardín con enanitos entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

8. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef) de El Bogueto va en descenso: ya llega a la octava posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 7.

9. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

En noveno lugar, continúa VeLDÁ de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V.

10. DtMF

Bad Bunny

Con una diferencia favorable de 2, DtMF de Bad Bunny se sitúa hoy en el puesto 10 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado global. A lo largo del, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un incremento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.