Ranking Apple en Uruguay: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público uruguayo.

Las canciones favoritas del momento

1. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

Esta es la canción que se ubica en el primer lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 7. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Lluvia para Dormir.

2. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule de Bad Bunny se vende como pan caliente. Pasa del puesto 3 de ayer al 2 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

3. Cuando No Era Cantante RMX (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Lo más nuevo de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef, Cuando No Era Cantante RMX (Remix), entra directamente a la tercera posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

4. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

Esta es la canción de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia que se ubica en el cuarto lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

5. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

6. LA VILLA

Ryan Castro, Kapo y Gangsta

El hit de Ryan Castro, Kapo y Gangsta se encuentra en sexto lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 4.

7. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

El sencillo más reciente de Taylor Swift ya se vislumbra como un nuevo clásico. The Fate of Ophelia entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

8. Hasta Que Dios Diga

Anuel AA y Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Anuel AA y Bad Bunny. Quizás por esto es que Hasta Que Dios Diga debuta en el ranking directamente en la octava posición.

9. Dile a El

Rauw Alejandro

Dile a El no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la novena posición.

10. J Balvin: Bzrp Music Sessions, Vol. 6266

Bizarrap y J Balvin

Cosechar éxitos es sinónimo de Bizarrap y J Balvin. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada J Balvin: Bzrp Music Sessions, Vol. 6266, debute en la décima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta herramienta, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha opción usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.