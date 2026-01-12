Panamá: cotización de cierre del dólar hoy 12 de enero de USD a PAB

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 1 balboa en promedio, lo cual implicó un cambio del 0% si se compara con los 1 balboa de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense registra un ascenso 2,23%, por ello desde hace un año acumula aún un incremento del 1,94%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de fechas anteriores, encadenó dos sesiones sucesivas sin una tendencia marcada. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue de 12,67%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (16,52%), por lo tanto su cotización está presentando menos variaciones de lo normal en estos días.