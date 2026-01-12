Noticias

Panamá: cotización de cierre del dólar hoy 12 de enero de USD a PAB

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Panamá: cotización de cierre del
Panamá: cotización de cierre del dólar hoy 12 de enero de USD a PAB

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 1 balboa en promedio, lo cual implicó un cambio del 0% si se compara con los 1 balboa de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense registra un ascenso 2,23%, por ello desde hace un año acumula aún un incremento del 1,94%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de fechas anteriores, encadenó dos sesiones sucesivas sin una tendencia marcada. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que fue de 12,67%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (16,52%), por lo tanto su cotización está presentando menos variaciones de lo normal en estos días.

Temas Relacionados

PanamáDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Este es el top 10 de series en Netflix Chile para disfrutar acompañado

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Este es el top 10

Valor de cierre del dólar en Cuba este 12 de enero de USD a CUP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Panamá: cotización de cierre del euro hoy 12 de enero de EUR a PAB

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Panamá: cotización de cierre del

Cuba: cotización de cierre del euro hoy 12 de enero de EUR a CUP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Cuba: cotización de cierre del

Cuál es el valor de cierre del dólar en Chile este lunes 12 de enero

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Cuál es el valor de