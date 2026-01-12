Las películas más populares de Prime Video España que no podrás dejar de ver

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Cada semana, Prime Video actualiza su ranking de las películas más reproducidas en España revelando los contenidos que dominan la conversación en esta codiciada arista del streaming.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde elegir.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye las producciones que van ganando terreno.

Ranking de películas más vistas en Prime Video en España

1. The Tank

En 1978, Oregón, Ben y Jules heredan una propiedad costera abandonada de la difunta madre de Ben, quien nunca lo mencionó. La casa intacta se ha mantenido en secreto durante 40 años y cuenta con una hermosa cala y playa privadas. Jules busca respuestas mientras Ben, sin darse cuenta, despierta a una criatura ferozmente protectora.

2. Trap House

3. Almas Marcadas (Marked Men: Rule Shaw)

Shaw Landon (Sydney Taylor) se enamoró de Rule Archer (Chase Stokes) desde el momento en el que lo conoció. A lo largo de los años, por ser amiga de su hermano, Shaw se volvió parte de la familia, pero nunca logró que Rule la viera de otra forma. Hasta que, en una noche de fiesta y travesuras, surge un posible romance entre ellos y ahora deberán figurar cómo hacer funcionales sus diferencias.

4. Fritos a balazos (Guns Up)

Cuando un trabajo sale terriblemente mal, un ex policía y hombre de familia que trabaja como secuaz de la mafia tiene una noche para sacar a su familia de la ciudad.

5. En tierra de santos y pecadores (In the Land of Saints and Sinners)

En un remoto pueblo irlandés, Finbar (Liam Neeson), un asesino ya retirado que lucha por su redención, se ve envuelto en un peligroso juego con un trío de terroristas vengativos. En la tierra de santos y pecadores, hay pecados que no pueden ser enterrados.

6. Sigue mi voz

Tras una crisis de salud que la mantiene en casa 76 días seguidos, Klara no hace otra cosa que escuchar su programa de radio favorito, "Sigue Mi Voz". Pero un día se pregunta: ¿es posible enamorarse de alguien a quien ha oído en la radio, pero nunca ha conocido? ¿Puede realmente sentir algo por Kang, el presentador del programa de radio, superará sus miedos y saldrá de nuevo al mundo?

7. La sospecha de Sofía

Cuando Daniel recibe una enigmática invitación para conocer a su madre biológica en el Berlín del Este, se convierte en la pieza esencial de un plan secreto de la KGB y su hermano gemelo, Klaus, le roba su identidad. Su esposa, Sofía, empieza a sospechar que la persona que clama ser Daniel no lo es en realidad.

8. El Mago de Ciudad Esmeralda: El Camino de Baldosas Amarillas (Волшебник Изумрудного Города. Дорога из Жёлтого Кирпича)

Ellie, una niña de 8 años y su fiel perro Totó acaban en el mágico mundo de Oz, arrastrados por un tornado que conjuró la malvada bruja Gingema para destruir el mundo de los humanos. En esta primera entrega, Ellie y sus nuevos amigos el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León Cobarde emprenderán un viaje por el camino de baldosas amarillas hacia Ciudad Esmeralda, en busca del grande y temible mago Goodwin, quien debería concederles sus mayores deseos.

9. Dímelo bajito

Kamila lo tiene todo controlado: estudios, vida social, su imagen.. Todo excepto el inesperado regreso de sus vecinos, los enigmáticos hermanos Di Bianco, tras 7 años de ausencia. Thiago le robó su primer beso y Taylor fue su mejor amigo, pero ahora la vuelta de ambos pondrá el mundo de Kami del revés. ¿Podrán superar los tres el pasado que les une? ¿O explotará todo en mil pedazos una vez más?

10. Instinto maternal

Alice y Céline son dos amigas que tienen una relación especial. Viven con sus familias en los suburbios bruselenses de los 60, en dos idénticas casas adosadas de clase media. Han transmitido su vínculo a sus hijos de ocho años, Théo y Maxime, que han crecido juntos y son como hermanos. Sus maridos también comparten una complicidad similar y las dos familias prácticamente viven como si fueran una sola. Pero un día, llega la tragedia cuando Maxime muere en un accidente que Alice presencia pero no puede evitar. Céline acusa a Alice de no ser capaz de salvar a su hijo y su actitud cambia por completo. Su relación, antes tan perfecta, comienza a desmoronarse y Alice tiene miedo de que su amiga trate de vengarse.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Cuál es el lugar de Prime Video en el mercado del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Captura de pantalla/Amazon Prime Video)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en varios países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratis y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos preseas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.