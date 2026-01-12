Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 12 de enero en Brasil

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

El euro se negocia al comienzo de sesión a 6,27 reales brasileños en promedio, lo cual supuso un ascenso del 0,54% con respecto a los 6,24 brasileños de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro acumula un descenso 0,94%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene una disminución del 0,31%.

Respecto a fechas pasadas, pone freno a dos sesiones seguidas con tendencia negativa. La volatilidad de esta semana presenta un balance manifiestamente inferior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, presentándose como un valor con menos cambios de lo que indica la tendencia general en estos días.

