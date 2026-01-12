Euro: cotización de apertura hoy 12 de enero en Brasil

El euro se negocia al comienzo de sesión a 6,27 reales brasileños en promedio, lo cual supuso un ascenso del 0,54% con respecto a los 6,24 brasileños de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro acumula un descenso 0,94%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene una disminución del 0,31%.

Respecto a fechas pasadas, pone freno a dos sesiones seguidas con tendencia negativa. La volatilidad de esta semana presenta un balance manifiestamente inferior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, presentándose como un valor con menos cambios de lo que indica la tendencia general en estos días.