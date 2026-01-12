Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Ecuador hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público ecuatoriano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada BAILE INoLVIDABLE, debute en la primera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

2. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

El nuevo éxito de Bad Bunny sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 2, tras subir del 3 en el que se encontraba ayer.

3. Moscow Mule

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. Moscow Mule entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. La Santa

Bad Bunny y Daddy Yankee

Esta rolade Bad Bunny y Daddy Yankee está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 4. Ayer se encontraba en el sitio número 5, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

5. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Cuando No Era Cantante (Remix) se estrena hoy en este ranking. El exitazo de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

6. Dardos

Romeo Santos y Prince Royce

El que fuera un exitazo de Romeo Santos y Prince Royce va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la sexta posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 4.

7. Vete

Bad Bunny

En séptimo lugar, continúa Vete de Bad Bunny.

8. LA VILLA

Ryan Castro, Kapo y Gangsta

LA VILLA no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en el octavo lugar.

9. LA CANCIÓN

J Balvin y Bad Bunny

LA CANCIÓN de J Balvin y Bad Bunny va en descenso: ya llega a la novena posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 8.

10. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Lluvia para Dormir. Quizás por esto es que Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01) debuta en el ranking directamente en el décimo puesto.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ingresos a la compañía

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Brooks Kraft/Apple Inc/Handout via REUTERS)

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado internacional. A lo largo del, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un incremento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.