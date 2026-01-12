Noticias

Chile: cotización de apertura del dólar hoy 12 de enero de USD a CLP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Chile: cotización de apertura del dólar hoy 12 de enero de USD a CLP

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se paga en el día de hoy a 890,94 pesos chilenos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,27% frente al dato de la jornada anterior, cuando finalizó con 893,33 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una disminución 1,39%, de manera que en el último año aún acumula un descenso del 6,01%.

Con respecto a fechas previas, encadena dos jornadas consecutivas cayendo. La cifra de la volatilidad es visiblemente inferior a los datos logrados para el último año (10,06%), lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad últimamente.

