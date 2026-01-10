Las mejores películas de Prime Video en Estados Unidos para ver hoy mismo

Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo aún es menor al de sus principales competidoras. (Infobae)

Cada semana, millones de cinéfilos determinan con sus reproducciones el rumbo del top 10 de Prime Video. Esta lista destaca las películas que hoy están conquistando a las audiencias en plataformas digitales de Estados Unidos.

Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde elegir.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa a las audiencias que consumen contenido audiovisual.

Top de películas más reproducidas en Prime Video en Estados Unidos

1. The Tank

En 1978, Oregón, Ben y Jules heredan una propiedad costera abandonada de la difunta madre de Ben, quien nunca lo mencionó. La casa intacta se ha mantenido en secreto durante 40 años y cuenta con una hermosa cala y playa privadas. Jules busca respuestas mientras Ben, sin darse cuenta, despierta a una criatura ferozmente protectora.

2. Agárralo como puedas (The Naked Gun)

El torpe teniente Frank Drebin Jr. intenta resolver un asesinato vinculado a un magnate tecnológico. Mientras investiga, su unidad policial corre peligro de ser cerrada. Con la ayuda de una escritora de crímenes, Frank se verá envuelto en situaciones tan absurdas como explosivas. Película reboot basada en la popular franquicia de comedia "Agárralo como puedas" y la serie de televisión "Police Squad!".

3. Los pecadores (Sinners)

Tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida.

4. Year 10

5. Juegos de niños (Playdate)

Brian acaba de ser despedido de su trabajo y se convierte en un padre que se queda en casa. Acepta una invitación para jugar de otro padre, que resulta ser un bala perdida.

6. Una película de Minecraft (A Minecraft Movie)

Cuatro inadaptados se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior: un extraño país de las maravillas cúbico que se nutre de la imaginación. Para volver a casa, tendrán que dominar este mundo mientras se embarcan en una búsqueda mágica con un inesperado experto artesano, Steve.

7. Destino final: Lazos de sangre (Final Destination Bloodlines)

Acosada por una violenta pesadilla recurrente, la estudiante universitaria Stefanie se dirige a casa para localizar a la única persona que podría ser capaz de romper el ciclo y salvar a su familia de la espeluznante muerte que inevitablemente les espera a todos.

8. The Creator

Thriller post-apocalíptico que involucra un futuro impactado por una guerra entre humanos e IA.

9. A Working Man

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

10. El contable 2 (The Accountant²)

Cuando un viejo conocido es asesinado, Wolff se ve obligado a resolver el caso. Al darse cuenta de que son necesarias medidas más extremas, Wolff recluta a su hermano Brax, distanciado y muy letal, para que le ayude. En colaboración con Marybeth Medina, descubren una conspiración mortal y se convierten en objetivo de una despiadada red de asesinos que no se detendrán ante nada para mantener sus secretos enterrados.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué más saber sobre Prime Video

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios sin costo y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.