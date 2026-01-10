Noticias

Clima en Columbus: probabilidades de lluvia y temperatura de mañana

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

La información del estado del
La información del estado del tiempo es importante para planear tu día y evitar contratiempos que puedan afectar tus actividades (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima tiene un papel fundamental en la vida diaria, la vegetación y la fauna silvestre, influenciando actividades y comportamientos tanto humanos como naturales. Su estudio es esencial, ya que la intervención humana ha alterado los patrones naturales, generando cambios impredecibles en las temperaturas y fenómenos meteorológicos, sin importar la estación del año. Estos cambios pueden ser abruptos, afectando la estabilidad de las condiciones que solían ser más predecibles.

Contar con información actualizada sobre el pronóstico del tiempo es útil para evitar sorpresas y estar preparados ante posibles lluvias, vientos intensos o días extremadamente soleados. Estar informado ayuda a prevenir inconvenientes en la rutina diaria, además de permitir una mejor planificación de actividades al aire libre.

Por ello, compartimos el pronóstico del clima para la ciudad de Columbus, Ohio, de acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Mantenerse al tanto del estado del tiempo no solo es práctico, sino también necesario, especialmente en tiempos de variabilidad climática tan pronunciada, en los que un cambio de condiciones puede ocurrir de un momento a otro.

Habrá una posibilidad de chubascos de nieve entre la 1 p.m. y las 4 p.m.

Estará mayormente nublado, con una temperatura máxima cercana a 34 grados Fahrenheit (1 grado Celsius).

El viento del oeste soplará a 10 a 17 mph (16 a 27 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 mph (48 km/h).

La probabilidad de precipitación será del 30%. Se espera una nueva acumulación de nieve de menos de una pulgada (2.54 cm) posible.

Pronóstico del clima por la noche

Las nevadas en los últimos
Las nevadas en los últimos meses del año son una constante en esta región de Estados Unidos (Reuters)

Esta noche, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 26 grados Fahrenheit (aproximadamente -3 grados Celsius).

Se espera un viento del noroeste de 6 a 10 mph (9 a 16 km/h) que se convertirá en viento del suroeste después de la medianoche.

Además, las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 20 mph (32 km/h).

La información sobre el pronóstico del clima en Columbus, Ohio, está actualizada con fecha del sábado, 10 de enero de 2026

Condiciones meteorológicas en Estados Unidos

Columbus forma parte del estado
Columbus forma parte del estado de Ohio, durante la temporada de invierno se registran fuertes nevadas (Reuters)

El país norteamericano tiene diferentes climas por su extensión territorial en la que cuenta con una región montañosa, grandes llanuras centrales y una meseta al este del país.

Las diferentes zonas climáticas de EEUU se deben a las variaciones topográficas y los cambios de latitud. En el lado del este del territorio domina el clima húmedo, que se caracteriza por las lluvias constante a lo largo del año y las nevadas fuertes durante el invierno.

En el oeste del país hay tres tipos de clima y especialmente Ohio, que se encuentra en el centro de este territorio, regularmente cuenta con un clima templado fresco. 

Los veranos son cálidos, pero en raras ocasiones las temperaturas logran superar los 32°C. Durante la estación invernal las temperaturas descienden hasta el punto de congelación a los pocos días de que termine la temporada de otoño.

La región es reconocida por sus drásticos cambios de temperaturas, esto propicia que sea una zona donde se registran varios tornados mismos que dejan un desastre durante su paso.

