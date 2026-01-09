Valor de cierre del euro en Uruguay este 9 de enero de EUR a UYU

El euro se pagó al cierre a 45,30 pesos uruguayos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,9% comparado con los 44,90 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra una disminución 1,05%; por el contrario en el último año aún acumula una subida del 1,37%.

En relación a jornadas anteriores, sumó dos sesiones seguidas en ascenso. En los pasados siete días la volatilidad fue sutilmente inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos variaciones de lo normal ahora mismo.