Noticias

Valor de cierre del euro en Uruguay este 9 de enero de EUR a UYU

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Valor de cierre del euro
Valor de cierre del euro en Uruguay este 9 de enero de EUR a UYU

El euro se pagó al cierre a 45,30 pesos uruguayos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,9% comparado con los 44,90 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra una disminución 1,05%; por el contrario en el último año aún acumula una subida del 1,37%.

En relación a jornadas anteriores, sumó dos sesiones seguidas en ascenso. En los pasados siete días la volatilidad fue sutilmente inferior a la acumulada en el último año, presentándose como un valor con menos variaciones de lo normal ahora mismo.

Temas Relacionados

UruguayEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Cuál es el santo que se celebra el 10 de enero

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser conmemorados

Cuál es el santo que

Dólar: cotización de cierre hoy 9 de enero en Brasil

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy

Brasil: cotización de cierre del euro hoy 9 de enero de EUR a BRL

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Brasil: cotización de cierre del

Valor de cierre del dólar en Uruguay este 9 de enero de USD a UYU

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Chile: cotización de cierre del dólar hoy 9 de enero de USD a CLP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Chile: cotización de cierre del