Valor de cierre del dólar en Uruguay este 9 de enero de USD a UYU

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 38,94 pesos uruguayos en promedio, lo cual implicó un ascenso del 1,26% si se compara con los 38,45 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota una disminución 0,27%, de modo que en términos interanuales aún acumula una disminución del 6,41%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a jornadas pasadas, acumuló dos sesiones seguidas en verde. La volatilidad de esta semana fue superior a la acumulada en el último año, lo que indica que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.