Valor de cierre del dólar en Guatemala este 9 de enero de USD a GTQ

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 7,67 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 2,24% con respecto a los 7,50 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una subida 0,01%, de modo que en términos interanuales aún acumula una subida del 1,82%.

Con respecto a días previos, acumuló dos jornadas seguidas en positivo. La volatilidad referente a estos siete días fue de 23,38%, que es una cifra claramente superior al dato de volatilidad anual (16,81%), por lo que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.