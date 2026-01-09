Noticias

Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 9 de enero de EUR a GTQ

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Guatemala: cotización de cierre del
Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 9 de enero de EUR a GTQ

El euro se negoció al cierre a 8,92 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,91% si se compara con la cifra de la sesión previa, que fue de 8,76 quetzales, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro marca un descenso 0,73%; aunque desde hace un año aún conserva un ascenso del 10,31%.

Si confrontamos el valor con días pasados, sumó dos fechas consecutivas de subida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue superior a la acumulada en el último año, presentándose como un activo con mayores cambios de lo que indica la tendencia general.

Temas Relacionados

GuatemalaEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Las series más populares de Prime Video en Estados Unidos para engancharse este día

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de la gente

Las series más populares de

Este es el top 10 de series y películas en Hulu Estados Unidos para disfrutar acompañado

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Este es el top 10

Este es el top 10 de series en Netflix Estados Unidos para disfrutar acompañado

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Este es el top 10

Las series más vistas en Paramount+ Estados Unidos para pasar horas frente a la pantalla

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Paramount+ para estar a la altura de la competencia

Las series más vistas en

Valor de cierre del dólar en Guatemala este 9 de enero de USD a GTQ

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar