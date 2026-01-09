Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 9 de enero de EUR a GTQ

El euro se negoció al cierre a 8,92 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,91% si se compara con la cifra de la sesión previa, que fue de 8,76 quetzales, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro marca un descenso 0,73%; aunque desde hace un año aún conserva un ascenso del 10,31%.

Si confrontamos el valor con días pasados, sumó dos fechas consecutivas de subida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue superior a la acumulada en el último año, presentándose como un activo con mayores cambios de lo que indica la tendencia general.