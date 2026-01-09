Euro: cotización de apertura hoy 9 de enero en Bolivia

El euro se negocia en el comienzo del día de hoy a 7,98 bolivianos en promedio, de manera que implicó un cambio del 1,12% frente a los 7,89 bolivianos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el euro registra una bajada 0,81%; pero desde hace un año acumula aún un ascenso del 10,4%.

Comparando este dato con el de fechas previas, pone el fin a dos jornadas de tendencia plana. La volatilidad referente a estos siete días es de 16,48%, que es una cifra algo superior al dato de volatilidad anual (15,11%), así que está pasando por una fase de inestabilidad.