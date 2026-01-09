Chile: cotización de cierre del dólar hoy 9 de enero de USD a CLP

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 893,48 pesos chilenos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,49% si se compara con el dato de la jornada anterior, cuando finalizó con 897,91 pesos, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense anota un descenso 1,39%, por ello desde hace un año acumula aún una bajada del 5,04%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a jornadas anteriores, puso freno a dos sesiones seguidas con tendencia positiva. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es inferior a los números conseguidos para el último año (10,04%), por lo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estas fechas.