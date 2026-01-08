Valor de apertura del dólar en Uruguay este 8 de enero de USD a UYU

El dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 38,93 pesos uruguayos en promedio, lo que supuso un cambio del 1,46% frente a la cotización de la jornada previa, cuando acabó con 38,37 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un incremento 0,66%; sin embargo en el último año aún conserva una bajada del 6,58%.

En relación a días pasados, con este valor frena la racha negativa que llevaba en las tres jornadas anteriores. La cifra de la volatilidad es superior a los números conseguidos para el último año (11,56%), lo que manifiesta que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.