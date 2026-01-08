Noticias

Uruguay: cotización de apertura del euro hoy 8 de enero de EUR a UYU

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Uruguay: cotización de apertura del euro hoy 8 de enero de EUR a UYU

El euro se paga al inicio a 45,49 pesos uruguayos en promedio, de manera que supuso un cambio del 1,42% frente a la cotización de la jornada previa, cuando se situó en 44,85 pesos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro marca un incremento 0,08%, por ello desde hace un año aún acumula un incremento del 1,18%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a fechas pasadas, interrumpe con la racha plana de cotizaciones de mercado de las últimas tres jornadas. La volatilidad referente a estos siete días es de 14,32%, que es una cifra ligeramente superior al dato de volatilidad anual (13,35%), de modo que está pasando por una fase de inestabilidad.

