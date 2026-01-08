Noticias

Panamá: cotización de cierre del dólar hoy 8 de enero de USD a PAB

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 1 balboa en promedio, de manera que supuso un cambio del 2,23% frente a los 0,98 balboa de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota cambios ligeros; por el contrario en el último año acumula aún un ascenso del 2,25%.

En relación a fechas previas, interrumpió con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas tres jornadas. La volatilidad de esta semana es visiblemente superior a los números logrados para el último año (16,56%), mostrándose como un activo con mayores alteraciones de lo previsible.

