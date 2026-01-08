Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 8 de enero en Guatemala

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Euro: cotización de apertura hoy
Euro: cotización de apertura hoy 8 de enero en Guatemala

El euro se cotiza al inicio del día a 8,94 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 2,14% comparado con los 8,76 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro marca un ascenso 1,4%, por ello desde hace un año aún acumula un incremento del 10,26%.

En relación a días pasados, interrumpe con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones. La volatilidad referente a estos siete días es notoriamente superior a los números conseguidos para el último año (17,78%), por lo tanto está pasando por una fase de inestabilidad.

Temas Relacionados

GuatemalaEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 8 de enero en Guatemala

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Panamá: cotización de apertura del euro hoy 8 de enero de EUR a PAB

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Panamá: cotización de apertura del

Cuba: cotización de apertura del euro hoy 8 de enero de EUR a CUP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Cuba: cotización de apertura del

Cuba: cotización de apertura del dólar hoy 8 de enero de USD a CUP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Cuba: cotización de apertura del

Dólar: cotización de apertura hoy 8 de enero en Panamá

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy