Euro: cotización de apertura hoy 8 de enero en Guatemala

El euro se cotiza al inicio del día a 8,94 quetzales en promedio, lo que supuso un cambio del 2,14% comparado con los 8,76 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro marca un ascenso 1,4%, por ello desde hace un año aún acumula un incremento del 10,26%.

En relación a días pasados, interrumpe con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones. La volatilidad referente a estos siete días es notoriamente superior a los números conseguidos para el último año (17,78%), por lo tanto está pasando por una fase de inestabilidad.