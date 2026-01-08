Dólar: cotización de cierre hoy 8 de enero en Cuba

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 24 pesos cubanos al cambio oficial, lo cual implicó un cambio del 0,15% comparado con el valor de la jornada anterior de 23,96 pesos oficiales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense acumula cambios ligeros; por contra en el último año todavía mantiene un incremento del 0,12%.

Comparando este dato con el de días anteriores, puso punto final a tres sesiones de racha negativa. En los pasados siete días la volatilidad fue notoriamente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo esperado.