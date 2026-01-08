Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 8 de enero en Guatemala

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy 8 de enero en Guatemala

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se negocia en la sesión de hoy a 7,67 quetzales en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,33% frente al dato de la sesión previa, cuando cotizó a 7,49 quetzales, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una subida 2,14%, de modo que en el último año todavía mantiene una subida del 1,96%.

Si confrontamos la cifra con fechas pasadas, con este valor corta la racha plana que llevaba en las tres jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es manifiestamente superior a la acumulada en el último año, lo que indica que está presentando un comportamiento más inestable.

