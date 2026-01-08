Chile: cotización de apertura del euro hoy 8 de enero de EUR a CLP

Tras la apertura de mercados el euro se paga en la sesión de hoy a 1.044,64 pesos chilenos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,17% si se compara con el dato de la jornada previa, cuando finalizó con 1.046,42 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra un descenso 1,63% aunque, por el contrario, en el último año todavía mantiene una subida del 2,12%.

Analizando este dato con el de fechas anteriores, da la vuelta al resultado de la sesión previa donde experimentó un ascenso del 1,27%, sin lograr establecer una tendencia definida. En los pasados siete días la volatilidad presenta un balance inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, de manera que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo esperado.