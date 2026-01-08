Noticias

Chile: cotización de apertura del dólar hoy 8 de enero de USD a CLP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Chile: cotización de apertura del
Chile: cotización de apertura del dólar hoy 8 de enero de USD a CLP

Tras la apertura el dólar estadounidense se paga en el día de hoy a 893,92 pesos chilenos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,27% con respecto a los 896,38 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un descenso 0,68%, por ello en términos interanuales todavía mantiene una bajada del 5,34%.

En relación a días anteriores, da la vuelta al resultado de la jornada anterior donde experimentó un ascenso del 1%, sin lograr fijar una tendencia definida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es de 8,12%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (10,05%), de forma que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo habitual.

Temas Relacionados

DólarPeso chilenoTipo de cambioChileNoticias

Últimas Noticias

Brasil: cotización de apertura del dólar hoy 8 de enero de USD a BRL

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Brasil: cotización de apertura del

Valor de apertura del dólar en Uruguay este 8 de enero de USD a UYU

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar

Uruguay: cotización de apertura del euro hoy 8 de enero de EUR a UYU

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Uruguay: cotización de apertura del

Chile: cotización de apertura del euro hoy 8 de enero de EUR a CLP

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Chile: cotización de apertura del

Brasil: cotización de apertura del euro hoy 8 de enero de EUR a BRL

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Brasil: cotización de apertura del