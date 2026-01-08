Noticias

Brasil: cotización de apertura del euro hoy 8 de enero de EUR a BRL

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Brasil: cotización de apertura del euro hoy 8 de enero de EUR a BRL

El euro se negocia al inicio del día a 6,29 reales brasileños en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,22% comparado con el valor de la sesión previa, cuando finalizó con 6,27 brasileños, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el euro registra una bajada 2,93%, de manera que en términos interanuales aún mantiene un descenso del 0,79%.

En relación a días previos, pone fin a dos sesiones de racha negativa. La cifra de la volatilidad presenta un balance superior a la volatilidad que muestran los datos del último año, de modo que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.

