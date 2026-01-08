Brasil: cotización de apertura del dólar hoy 8 de enero de USD a BRL

El dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 5,38 reales brasileños en promedio, lo que implicó un cambio del 0,01% con respecto a los 5,39 brasileños de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una bajada 0,7%, de manera que desde hace un año aún conserva una disminución del 5,89%.

Si comparamos la cifra con días pasados, invierte el valor de la jornada anterior, en el que se saldó con un incremento del 0,7%, siendo incapaz de asentar una tendencia definida. La volatilidad referente a estos siete días es visiblemente inferior a los datos conseguidos para el último año (11,98%), de modo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estas fechas.