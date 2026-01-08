Noticias

Brasil: cotización de apertura del dólar hoy 8 de enero de USD a BRL

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Brasil: cotización de apertura del
Brasil: cotización de apertura del dólar hoy 8 de enero de USD a BRL

El dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 5,38 reales brasileños en promedio, lo que implicó un cambio del 0,01% con respecto a los 5,39 brasileños de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una bajada 0,7%, de manera que desde hace un año aún conserva una disminución del 5,89%.

Si comparamos la cifra con días pasados, invierte el valor de la jornada anterior, en el que se saldó con un incremento del 0,7%, siendo incapaz de asentar una tendencia definida. La volatilidad referente a estos siete días es visiblemente inferior a los datos conseguidos para el último año (11,98%), de modo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estas fechas.

Temas Relacionados

BrasilDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Valor de apertura del dólar en Uruguay este 8 de enero de USD a UYU

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar

Uruguay: cotización de apertura del euro hoy 8 de enero de EUR a UYU

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Uruguay: cotización de apertura del

Chile: cotización de apertura del euro hoy 8 de enero de EUR a CLP

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Chile: cotización de apertura del

Chile: cotización de apertura del dólar hoy 8 de enero de USD a CLP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Chile: cotización de apertura del

Brasil: cotización de apertura del euro hoy 8 de enero de EUR a BRL

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Brasil: cotización de apertura del