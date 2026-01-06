Canadá: cotización de apertura del dólar hoy 6 de enero de USD a CAD

Tras la apertura el dólar estadounidense se cotiza al comienzo de sesión a 1,38 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,06% frente al valor de la jornada anterior, cuando cerró con 1,38 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un incremento 0,29% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún conserva una disminución del 4,28%.

Si comparamos el dato con días previos, pone freno a siete sesiones seguidas con tendencia positiva. La volatilidad de esta semana presenta un rendimiento claramente inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, de forma que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo que indica la tendencia general.

Proyecciones económicas de 2025

El Banco de Canadá estima que la inflación para este 2025 se mantenga en un rango alrededor del 2%. Esta situación podría alentar al organismo a sostener una tendencia reduccionista de las tasas de interés hacia el punto del 2.75 por ciento a mediados de este periodo e incluso al 2.5% a finales, de acuerdo con Pierre Cléroux vicepresidente del Banco de Desarrollo Empresarial de Canadá.

Durante el 2024 el Banco de Canadá decidió cambiar su dirección hacia políticas económicas menos duras y comenzó a reducir las tasas de interés desde su nivel máximo que alcanzó el 5%, este movimiento ayudó a controlar la inflación en el país norteamericano y se espera que mantenga esta tendencia en este año.

La elección de Donald Trump para su segundo periodo como presidente de Estados Unidos generó incertidumbre en la región, sobre todo por las políticas económicas que planea impulsar.

Para este periodo se espera que el gasto de los consumidores y el repunte de la inversión a la vivienda sean la base que permita expandir el PIB en 2025, mientras que las tasas de interés vayan bajando gradualmente.

El dólar canadiense y su peso en el mundo

El dólar canadiense es la unidad monetaria oficial en Canadá, para referirse a él se usan las siglas CAD y se encuentra subdividido en 100 centavos.

Cabe precisar que el dólar canadiense ha sido utilizado casi durante toda la historia del país, ello luego de que reemplazara a la libra esterlina británica, el dólar español y el peso.

Fue el 1 de julio de 1858 cuando las autoridades ordenaron la acuñación de los primeros dólares canadienses, los cuales se adoptaron a un sistema decimal en los siguientes años. No obstante, fue hasta 1871 que se aprobó la unificación monetaria de todas las provincias canadienses para usar el dólar, aboliendo finalmente en 1933 el patrón oro.

Actualmente se usan las monedas canadienses de 1, 5, 10 y 25 cents, 1 y 2 dólares, las cuales son emitidas por la Real Casa de la Moneda Canadiense; por otro lado, los billetes de 5, 10, 20, 50, 100 y 1.000 dólares son emitidos por el Banco de Canadá y se producen en Ottawa.

En cuanto a la economía, recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) confirmó que Canadá ha superado su punto de inflexión y se dirige a un periodo de crecimiento moderado, ello luego del duro golpe que representó la pandemia de COVID-19.

Por otro lado, también se tiene que Canadá logró colocarse como el principal socio comercial de Estados Unidos al cierre de 2021, con una participación de 14,5% con respecto a los 15 socios principales del país.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que Canadá crezca un 4.1% este 2022 y para el 2023 lo haga un 2.8%, lo que significaría una desaceleración tras el 4,7 alcanzado en el 2021.