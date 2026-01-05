¿No sabes que ver? Conoce el ranking de las 10 películas favoritas del público en Prime Video Estados Unidos

El nuevo capítulo de la exitosa y sangrienta franquicia lleva a la audiencia de regreso al principio retorcido del sentido de justicia de la muerte

Cada semana, millones de cinéfilos determinan con sus reproducciones el rumbo del top 10 de Prime Video. Este listado destaca las películas que hoy están conquistando a las audiencias en plataformas digitales de Estados Unidos.

Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmes que te dará mucho que pensar.

Ya sea porque acaban de salir de carteleras, porque se viralizaron en redes sociales o se encuentra en una racha de popularidad, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Top de películas más reproducidas en Prime Video en Estados Unidos

1. Y dónde está el policía (The Naked Gun)

"¿Y dónde está el policía?", se mete en el ranking de las mejores películas para disfrutar en la plataforma de streaming. (Paramount+)

El torpe teniente Frank Drebin Jr. intenta resolver un asesinato vinculado a un magnate tecnológico. Mientras investiga, su unidad policial corre peligro de ser cerrada. Con la ayuda de una escritora de crímenes, Frank se verá envuelto en situaciones tan absurdas como explosivas. Película reboot basada en la popular franquicia de comedia “Agárralo como puedas” y la serie de televisión “Police Squad!”.

2. Destino final: Lazos de sangre (Final Destination Bloodlines)

Imagen de 'Destino Final: Lazos de sangre'

Acosada por una violenta pesadilla recurrente, la estudiante universitaria Stefanie se dirige a casa para localizar a la única persona que podría ser capaz de romper el ciclo y salvar a su familia de la espeluznante muerte que inevitablemente les espera a todos.

3. Pecadores (Sinners)

Intentando dejar atrás sus vidas problemáticas, los hermanos gemelos (Jordan) regresan a su ciudad natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los está esperando para darles la bienvenida.

4. Código: Traje rojo (Red One)

Código: Traje rojo | Director: Jake Kasdan | Productora: Amazon MGM Studios; Seven Bucks Productions

Después de que Santa Claus (nombre clave: Traje rojo) es secuestrado, el Jefe de Seguridad del Polo Norte debe formar equipo con el cazarrecompensas más infame del mundo en una misión trotamundos llena de acción para salvar la Navidad.

5. Juegos de niños (Playdate)

"Playdate" se mete en el ranking de las películas más vistas de la plataforma. (Prime Video/YouTube)

Brian acaba de ser despedido de su trabajo y se convierte en un padre que se queda en casa. Acepta una invitación para jugar de otro padre, que resulta ser un bala perdida.

6. Una película de Minecraft (A Minecraft Movie)

De Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures, y protagonizada por Jason Momoa y Jack Black, “Una Película de Minecraft”, dirigida por Jared Hess, es la primera adaptación en acción real y en pantalla grande de Minecraft, el videojuego más vendido de todos los tiempos. (Crédito: Warner Bros.) tag: Una película de Minecraft, Warner Bros

Cuatro inadaptados se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior: un extraño país de las maravillas cúbico que se nutre de la imaginación. Para volver a casa, tendrán que dominar este mundo mientras se embarcan en una búsqueda mágica con un inesperado experto artesano, Steve.

7. Oh. What. Fun.

"Oh. What. Fun." se mete en el listado de las más vistas de la plataforma. (Prime Video)

Claire Clauster es el nexo que mantiene unida a su caótica, aunque encantadora familia durante las vacaciones. Pero este año, tras planear una salida especial con ellos, cometen un error y la abandonan sola en casa. Harta y menospreciada, Claire emprende una aventura por su cuenta. Mientras su familia la busca, Claire descubre la magia de una Navidad atípica.

8. Rescate implacable (A Working Man)

Jason Statham regresa en el nuevo thriller de acción cargado de adrenalina de Amazon MGM Studios—del director de “Suicide Squad” y “The Beekeeper”—la historia de un hombre rudo de clase trabajadora que es arrastrado a la batalla una vez más: “Rescate Implacable”. (Crédito: Warner Bros)

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

9. Wicked Parte II (Wicked: For Good)

Wicked: For Good trailer final. Crédito: (YouTube/Universal Pictures)

Mientras la multitud alza su clamor contra la Bruja Malvada, Glinda y Elphaba deberán unirse una vez más. Con su singular amistad convertida en el punto de inflexión de su futuro, tendrán que mirarse a los ojos con honestidad y compasión para afrontar su transformación personal y cambiar el destino de todo Oz.

10. Merv

La comedia romántica navideña 'Merv' llega a Prime Video con una historia de segundas oportunidades. (Prime Video)

Cuando su querido perro Merv pierde la chispa tras su separación, Anna y Russ se ven obligados a aceptar el acuerdo de crianza compartida más incómodo del mundo. Con la esperanza de sacar a Merv de su depresión, Russ lo lleva de escapada a Florida, pero Anna aparece inesperadamente. Mientras Merv recupera el ánimo, parece que curar el corazón roto de su perro despierta otras chispas entre ellos.

