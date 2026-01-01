Noticias

Valor de cierre del euro en Bolivia este 1 de enero de EUR a BOB

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

La cotización del euro en el país generalmente se registra estable. (Infobae)

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 8,05 bolivianos en promedio, lo que implicó un cambio del 1,26% con respecto a la cotización de la jornada previa, cuando cotizó a 7,95 bolivianos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro marca una subida 0,98%, por lo que en el último año aún conserva un ascenso del 9,55%.

En relación a los cambios de este día respecto de jornadas previas, invirtió el resultado de la sesión previa, donde marcó una bajada del 0,03%, demostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia. La cifra de la volatilidad es visiblemente inferior a la cifra lograda para el último año (15,04%), de manera que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo esperado.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

