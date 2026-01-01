Spotify Ecuador: las 10 canciones más escuchadas de este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público ecuatoriano.

Lo más escuchado

1. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

El nuevo éxito de El Bogueto sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 1, ya que ha conseguido un total de 69.725 reproducciones.

2. La Plena

W Sound

La melodía de W Sound pierde fuerza. Hoy solo cosecha 67.889 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el segundo puesto, lo que apunta a que va de salida.

3. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

«BAILE INoLVIDABLE», interpretado por Bad Bunny, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 54.527 reproducciones.

4. TU VAS SIN (fav)

Rels B

Tras acumular 54.339 reproducciones, el temazo de Rels B se mantiene en cuarto lugar.

5. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 49.142 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la quinta posición.

6. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle sigue abriéndose camino en las listas. Con 48.521 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición sexta.

7. LA CANCIÓN (w Bad Bunny)

J Balvin

Esta es la canción de J Balvin que se ubica en la séptima posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 44.310 reproducciones.

8. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

«QLOO (w Kreamly)» de Young Cister se vende como pan caliente. Ya lleva 43.737 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 8.

9. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)» de Blessd va en descenso: ya llega a la novena posición. Sus 43.185 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

10. LA VILLA (w Kapo, Gangsta)

Ryan Castro

«LA VILLA (w Kapo, Gangsta)» se ubica en la décima posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 41.982, lo que marca un hito en la carrera musical de Ryan Castro.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Ecuador es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.