Noticias

La ciudad de San Antonio siente sismo de magnitud 4.0

Debido a su ubicación geográfica, Chile está expuesto a sufrir constantemente de este tipo de eventos sísmicos

Guardar
El sismo comenzó a las
El sismo comenzó a las 05:00 horas (hora local) (Infobae)

Un nuevo sismo sacudió a la ciudad de San Antonio, cuando la tierra comenzó a moverse a las 05:00 horas (hora local) de este jueves 1 de enero.

Según la información preliminar del Centro Sismológico Nacional (CSN), la actividad sísmica tuvo una magnitud de 4.0 y una profundidad de 227.0 kilómetros.

La ubicación exacta del epicentrose ubicó a 89.0 kilómetros al Oeste de la localidad, con coordenadas -67.192 grados de longitud y -24.237 de grados de latitud.

Recuerda que ante cualquier temblor sigue información únicamente de fuentes oficiales, evita caer en rumores o noticias falsas.

Tras un terremoto, revisa tu hogar en búsqueda de posibles daños, usa tu celular únicamente en caso de emergencia, evita saturar las líneas telefónicas, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas. Es importante mencionar que tras un movimiento telúrico importante, se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta.

Un sismo puede ocurrir en cualquier instante, por lo que es importante estar preparado con las siguientes medidas: alista un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación, encuentra las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y alista una mochila de emergencia.

Durante un temblor mantén la calma y ubícate en un lugar seguro, aléjate de objetos que puedan caer, no uses los ascensores, ni te quedes en la caja de las escaleras, ni en el marco de una puerta.

Si estás en un automóvil, estaciónate y ponte lejos de edificios, árboles y postes; si te encuentras en la costa, abandona la playa y refúgiate en zonas altas, ante la posibilidad de un tsunami; y si estás en una silla de ruedas y no puedes desplazarte a un lugar seguro, frena las ruedas y protege tu cabeza y cuello con tus brazos.

Anillo de Fuego del Pacífico

Chile es uno de los países con más actividad sísmica del mundo, esto se debe a su ubicación geográfica y geotectónica, ya que está dentro de una de las zonas con mayor liberación de energía, en la permanente convergencia de la "Placa de Nazca" y la "Placa Sudamericana", en la llamada zona de subdicción.

Además, el país se localiza en una región conocida como Anillo o Cinturón de Fuego del Pacífico, considerada la región con la mayor cantidad de volcanes y temblores del planeta.

Esta zona concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo e incluye más de 450 estructuras volcánicas, sin mencionar que es donde suceden el 90% de la actividad sísmica a nivel mundial y el 81% de los movimientos telúricos más fuertes del planeta.

Unicamente en Chile han ocurrido el 50% de los tsunamis de los que se tienen registros en el mundo, según información el Departamento de Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastes.

Cinturón de Fuego del Pacífico alcanza toda la costa del Pacífico, iniciando en Chile, pasado por Centroamérica, México, Estados Unidos, recorriendo las Islas Aleutianas, posteriormente baja por las costas de Rusia, Japón, Taiwán y Filipinas, hasta llegar a Nueva Zelanda.

Algunos volcanes que se encuentran en el Anillo de Fuego del Pacífico y que han producido erupciones importantes con grandes daños a escala global, son: el Krakatoa en Indonesia, Monte Fuji en Japón, Monte Santa Elena en Estados Unidos, el Chichón en México y el Nevado del Ruiz en Colombia, entre otros.

Cada vez que ocurre un sismo o erupción importante en esta región, surge el miedo de que el Cinturón de Fuego del Pacifico se "active" dejando a su paso más desastres naturales, sin embargo, esto no es posible, ya que cada terremoto o actividad volcánica son en su mayoría indepedientes entre sí, es decir, no tienen relación directa.

Temas Relacionados

sismochileNoticias

Últimas Noticias

Nuevo sismo sacude a Chile: magnitud 5.2 en San Antonio

Debido a su ubicación geográfica, Chile está expuesto a sufrir constantemente de este tipo de eventos sísmicos

Nuevo sismo sacude a Chile:

Las mejores películas de Paramount+ en Estados Unidos para ver hoy mismo

Paramount+ busca mantenerse en el gusto de su audiencia a través de estas historias

Las mejores películas de Paramount+

Top de las mejores películas de Hulu en Estados Unidos

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Top de las mejores películas

Las mejores películas en Prime Video en Estados Unidos hoy

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Las mejores películas en Prime

Las películas más populares de Netflix Estados Unidos que no podrás dejar de ver

El auge de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Netflix no se quiere quedar atrás

Las películas más populares de