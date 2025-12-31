Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 31 de diciembre en Bolivia

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
La cotización del euro en
La cotización del euro en el país generalmente se registra estable. (Infobae)

En la última sesión el euro se negoció al cierre a 8,04 bolivianos en promedio, lo que implicó un cambio del 1,07% frente al valor de la jornada anterior, que fue de 7,96 bolivianos, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el euro marca una subida 0,9%, por ello en términos interanuales acumula aún un incremento del 10,13%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días pasados, encadenó dos fechas seguidas en positivo. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un comportamiento notoriamente inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, así que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo esperado.

Pronósticos económicos para 2025

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

Temas Relacionados

BoliviaEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Cuál es el santo que se celebra el 1 de enero

Consulta el listado del santoral para que no se te olvide ninguna felicitación en este día

Cuál es el santo que

Dólar: cotización de cierre hoy 31 de diciembre en Brasil

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy

Chile: cotización de cierre del dólar hoy 31 de diciembre de USD a CLP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Chile: cotización de cierre del

Euro: cotización de cierre hoy 31 de diciembre en Chile

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Brasil: cotización de cierre del euro hoy 31 de diciembre de EUR a BRL

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Brasil: cotización de cierre del