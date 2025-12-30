El euro se fortalece y cierra en alza en República Dominicana este 30 de diciembre

Cuál fue el valor del euro al cierre este 30 de diciembre en República Dominicana. (Reuters/Stéphane Mahe)

El euro se negoció al cierre a 73,95 pesos dominicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 1,3% si se compara con el dato de la jornada previa, cuando marcó 73,01 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro acumula un ascenso 0,72% y desde hace un año aún mantiene un ascenso del 10,02%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días previos, mantuvo resultados fluctuantes que no nos posibilitan determinar una dirección clara. La volatilidad de esta semana fue inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este contexto.

Pronósticos económicos para 2026 en República Dominicana

Diversas organizaciones financieras internacionales han publicado sus proyecciones sobre el crecimiento económico de la República Dominicana para el año 2026, mostrando expectativas variadas.

Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Producto Interno Bruto (PIB) del país podría expandirse un 3.6%, siendo esta la proyección más conservadora entre las entidades analizadas.

Dicha cifra representa una disminución de 0.7 puntos porcentuales respecto al 4.3% estimado por la misma organización en octubre de 2025, y es significativamente menor en comparación con la predicción de agosto, cuando se esperaba un crecimiento de 4.8 % para 2026.

Por su parte, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) presentó una perspectiva más cautelosa para finalizar año, estimando un incremento económico de 2.5 %. Sin embargo, sus proyecciones para 2026 son más optimistas que las de la Cepal, situando el crecimiento en un rango superior al 4 % pero menor al 5%.

En cuanto a la inflación, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que esta alcance un 4.0 % durante el próximo año. Estas cifras reflejan un panorama mixto para la economía dominicana, con crecimiento moderado y estabilidad relativa en los precios, según los análisis de organismos como la Cepal, el Banco Mundial (BM) y el FMI.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.