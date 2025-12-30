Cuánto cuesta el euro en Cuba hoy 30 de diciembre: ¿la divisa se mantiene estable?

Conoce cuál es la cotización de apertura del euro en Cuba este martes 30 de diciembre. (Reuters/Christian Hartmann)

Tras la apertura bursátil, el euro se negocia en la sesión de hoy a 28,24 pesos cubanos al cambio oficial, lo que supuso un cambio del 0,02% comparado con los 28,23 pesos oficiales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro registra una bajada 0,12%; por el contrario en el último año aún conserva una subida del 3,87%.

Si comparamos el valor con días previos, existen fluctuaciones notables en su cotización según los datos. La volatilidad de esta semana es de 0,6%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (7,86%), de manera que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.

Pronóstico de crecimiento económico para Cuba en 2026

El Gobierno cubano presentó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular un pronóstico de crecimiento económico del uno por ciento para 2026, mientras reconoce que el país atraviesa una de sus peores crisis económicas en décadas, con contracción del producto interno bruto y tensiones internas que amenazan con agravarse, según información publicada por la agencia de noticias EFE.

Este escenario se traduce en una proyección moderada, que coincide con estimaciones anteriores, pero difiere de la realidad actual, ya que las cifras confirman una nueva caída de la actividad económica en la isla.

Pese a la previsión de mejora, las autoridades han advertido que el entorno seguirá caracterizándose por una “economía de guerra”, según lo definió el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, citado por EFE, quien señaló que existirán “amenazas” y “riesgos” en el horizonte del próximo año y que “las tensiones pueden agravarse”.

Para el propio 2025, el Gobierno había estimado hace un año el mismo crecimiento del uno por ciento, pero el presidente Miguel Díaz-Canel admitió que en los primeros nueve meses de 2024 la economía sufrió una contracción superior al cuatro por ciento.

Según explicó Alonso ante el parlamento, el pronóstico favorable descansa sobre la expectativa de recuperación del sector turístico y del comercio exterior, en particular por el auge de la exportación de servicios, encabezados por el envío de personal médico a otros países.

Esta recuperación se considera aún “discreta”, según el propio ministro, que asumió que mantener el equilibrio fiscal obliga a ajustes estrictos en el cálculo presupuestario. Al respecto, Vladimir Regueiro, ministro de Finanzas y Precios, detalló que el déficit fiscal de 2026 se ubicará cerca de 74.500 millones de pesos cubanos (3.100 millones de dólares estadounidenses al cambio oficial para personas jurídicas), una cifra similar a la del ejercicio anterior.

En materia de inflación, la previsión oficial anticipa un alza del 10% en los precios del mercado formal para 2026, lo que representa una reducción de cinco puntos porcentuales con respecto a la tasa interanual de los últimos meses. No obstante, los incrementos en el mercado informal superan ese valor.

La historia del peso cubano

Esta la historia de la divisa cubana. (Reuters/Alexandre Meneghini)

El peso cubano es la moneda de curso legal en Cuba y es utilizada por la mayoría de la población, está dividido en 100 unidades denominadas centavos.

A partir del 1 de enero de 2021 dejó de existir el peso cubano convertible como moneda de curso legal, pues era el más aceptado en el pago de obligaciones y aunque aún tiene valor legal, no es aceptado en el pago de productos y servicios.

En el año 2002 la tasa de cambio era de 21 pesos cubanos por cada peso convertible, pero después se devaluó hasta alcanzar los 26 pesos cubanos por peso convertible. En cuanto al dólar, éste equivale a 25 pesos cubanos y a un peso cubano convertible.

No fue hasta abril de 2005 cuando el gobierno acordó la devaluación del peso cubano con respecto al convertible al pasarlo a 25 pesos cubanos por peso convertible y éste último quedó en paridad de 1:1 con respecto al dólar más un impuesto del 10 por ciento, con ello se tiene que por cada dólar cambiado se pierde el 12% de su valor.

Así fue hasta el 1 de enero de 2021 cuando se acordó el “Día Cero” de la unificación monetaria, aunque para muchos la extinción del peso convertible se vio como una devaluación, para otros sólo se trató de una medida para ponerse al corriente con los 24 pesos cubanos por cada dólar.

En consecuencia, la demanda de divisas también empujó al mercado negro de intercambio en el que se vendía un dólar por cada 100 pesos cubanos convertibles.

Actualmente existen monedas de 1, 2, 5 y 20 centavos y de 1, 3 y 5 pesos; mientras que en billetes existen de 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos.

En lo económico, el propio ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, reconoció que en el 2022 no se alcanzaron los niveles proyectados debido a la imposibilidad de alcanzar los ingresos previstos por las exportaciones.

De igual forma hubo una disminución en el turismo; así como un aumento en la inflación de hasta 40%, lo que trajo repercusiones en una alza en los precios de la cesta de bienes y servicios. Según aclaró el ministro, la inflación es un efecto de la falta de disponibilidad de las divisas.

Por otro lado, el último pronóstico que hizo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) a finales del año pasado, para el 2023 se esperaba un retroceso o un agotamiento del efecto rebote en la recuperación.