Las mejores canciones para escuchar en Apple Uruguay en cualquier momento y lugar

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. Moscow Mule

Bad Bunny

Esta es la canción que se ubica en la primera posición, tras haber estado ayer en el puesto número 2. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Bad Bunny.

2. Cuando No Era Cantante RMX (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Cuando No Era Cantante RMX (Remix) de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef se vende como pan caliente. Pasa del puesto 5 de ayer al 2 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

3. J Balvin: Bzrp Music Sessions, Vol. 6266

Bizarrap y J Balvin

J Balvin: Bzrp Music Sessions, Vol. 6266 no para de sonar en el streaming, tras ascender 28 puestos en las listas de favoritos y situarse en la tercera posición.

4. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

El sencillo de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el cuarto puesto, lo que apunta a que va de salida.

5. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

Con una diferencia positiva de 64, Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01) de Lluvia para Dormir sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición quinta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

6. Tu jardín con enanitos

Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES

Lo más nuevo de Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES, Tu jardín con enanitos, entra directamente a la sexta posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

7. Si Te Pillara

La Dosis y La Nueva Escuela

Si Te Pillara de La Dosis y La Nueva Escuela se encuentra en séptimo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 3.

8. MIA (feat. Drake)

Bad Bunny

En octavo lugar, continúa MIA (feat. Drake) de Bad Bunny.

9. Los Mayores

La Nueva Escuela

Cosechar éxitos es sinónimo de La Nueva Escuela. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Los Mayores, debute en el noveno lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

10. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny se ubica en la décima posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple en el streaming

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.