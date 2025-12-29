Las mejores canciones para escuchar en Apple Argentina en cualquier momento y lugar

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

La canción de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la primera posición.

2. Moscow Mule

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. Moscow Mule entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

3. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada BAILE INoLVIDABLE, debute en la tercera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

4. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Cuando No Era Cantante (Remix) de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. Tu jardín con enanitos

Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES

Con una diferencia positiva de 1, el más reciente exitazo de Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición quinta. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

6. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

The Fate of Ophelia de Taylor Swift se ubica en la sexta posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

7. J Balvin: Bzrp Music Sessions, Vol. 6266

Bizarrap y J Balvin

J Balvin: Bzrp Music Sessions, Vol. 6266 de Bizarrap y J Balvin sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, tras subir del 22 en el que se encontraba ayer.

8. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a El Bogueto. Quizás por esto es que Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef) debuta en el ranking directamente en la octava posición.

9. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

El que fuera un exitazo de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el noveno puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 8.

10. DtMF

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, DtMF, entra directamente a la décima posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

Qué hay en Apple Music

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.