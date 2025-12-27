Los 10 podcasts de Spotify en Chile para engancharse este día

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Spotify dio a conocer su nuevo top con los 10 podcast más reproducidos en Chile esta semana.

Desde narrativas envolventes hasta voces influyentes, el listado refleja qué temas captan la atención de millones de oyentes en el país.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más populares en Spotify en Chile

1. Tomás Va A Morir

Tomás se resiste a la muerte y sobrevive gracias a la nostalgia, historias y discusiones sobre la vida junto a sus amigos del alma.

2. Me Cago Vivo

Si Stephen King y Sálvame tuvieran un hijo probablemente se parecería a esto! Un podcast para cagarse con Nacho Vega y Alejandra Romeo. Desde un baño (sí, literal), contamos historias de terror, mientras nos reímos y comentamos lo que más nos asusta. Nada de poses, nada de guiones perfectos: solo nosotros cagándonos vivos y pasándolo bien. Si alguna vez has dicho "buah, a mí esto me daría un miedo que flipas", este es tu sitio. Domingos 20:00 Relatos sonoros de Terror Miércoles 20:00 Tertulias sin filtro https:mecagovivopodcast.com

3. Las Cosas Como Son

Esto soy yo, Juan Luis Londoño, el que muchos conocen como “Maluma”, viviendo mi primera vez del otro lado. Llego a este espacio para escuchar, entender y recordar que nadie tiene la vida resuelta. En Las Cosas Como Son me siento con personas que han vivido, sanado, caído y vuelto a levantarse. Aquí hablamos de lo que se siente, no de lo que se supone.

4. Primerizas El Podcast

Quieres aprender todo acerca de la maternidad? ¿Como ser la madre que siempre quisiste ser? ¿la envidia de las otras madres? ¡como ser una madre todoterreno, multitarea! como compatibilizar el trabajo con ser exitosa, hermosa y millonaria! ¡Todo eso es lo que NO encontraras en este podcast! Alison Mandel y Chiqui Aguayo nos revelarán todos sus aciertos y sus ¡múltiples fracasos! En este camino caóticamente hermoso que es la maternidad!

5. Expertas en Nada

Una charla sin power point. Un panel sin especialistas. Un debate sin moderador. Una conversación sin desenlace. Un consejo que no seguimos. Una fake news sin malas intenciones. Todo eso es Expertas en Nada, con Elisa Zulueta y Paloma Salas.

6. Ciudad Creici

La Mafe (NoEstoyCreici) reflexiona desde su café imaginario sobre lo que significa ser cola, adulto y ridículamente humano en Santiago de Chile.

7. Por Qué Tenía Que Decirlo

De día son enemigos de matinal, pero de noche son cómplices. José Antonio Neme aterriza en el universo YULY para hablar de política sin filtro, junto a Julio César Rodríguez. Dos lenguas filosas, cero diplomacia y y cero intenciones de quedar bien con alguien.

8. Rockin' Robin

Good morning Hawkins, Indiana! This is WSQK The Squawk. I’m your host, Robin Buckley, better known to you all as Rockin’ Robin.

9. Media Semana

¡El primer matinal de la tarde! Únete todas las semanas a Pau y Socías en el programa más reciente de Dantesco: Media Semana! Todos los miércoles a las 15:00 hora chilena a través del canal de Youtube de DantescoMedia.

10. Comentarios de Tomás Mosciatti

Espacio que recopila los Comentarios de Tomás Mosciatti.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Los podcasts favoritos del 2024

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Spotify)

Los podcasts se han convertido en una fuente de entretenimiento para miles de personas que buscan diversificar el contenido que consumen. Gracias a plataformas como Spotify estos programas se han vuelto más accesibles, tanto para los usuarios con más opciones de programas, hasta los creadores de contenido que pueden iniciar a grabar sin necesidad de tener un estudio completamente profesional.

Todos los géneros de podcasts han sido bien recibidos, desde comedia a crimen real y hasta acompañamiento psicológico. Los usuarios disfrutan de sus contenidos favoritos en el tráfico, cocinan o simplemente quieren sentarse en el sillón y sentir que están escuchando a sus amigos.

Aunque cada país tiene sus propios gustos en podcasts, el wrapped del 2024 dejó en claro que los podcasts con información interesante fueron los favoritos a nivel mundial. A continuación los 10 más escuchados del año:

1.- The Joe Rogan Experience

2.- Call Her Daddy

3.- Huberman Lab

4.- This Past Weekend w/ Theo Von

5.- The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

6.- Serial Killers

7.- Relatos de la Noche

8.- Crime Junkie

9.- Café Com Deus Pai | Podcast oficial

10.- El Podcast de Marian Rojas Estapé

Los podcasts iniciaron como una innovación en 1870 con el invento de Thomas Alba Edison: el fonógrafo. Los intelectuales de esa época dijeron que con este innovador artefacto las personas podrían leer libros “con los ojos cerrados”, además que ayudarían a contar cuentos a niños mientras los padres dormían, entre otros beneficios. Hoy en día, los podcasts se han convertido en programas con episodios con duraciones de hasta más de una hora, con una periodicidad y que pueden escucharse en cualquier momento y lugar.