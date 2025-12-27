Cómo se movió la fortuna de los 10 multimillonarios más ricos del planeta este día

El dinero nunca se detiene y sus fortunas tampoco (Composición fotográfica infobae)

En el mundo de las enormes fortunas, un día basta para cambiarlo todo, así lo demostró la más reciente actualización del top de los multimillonarios más ricos del planeta.

Los superricos vivieron una serie de movimientos en sus cuentas bancarias: algunos subieron puestos y engrosaron sus cuentas, mientras que otros retrocedieron del podio con pérdidas millonarias.

Aquí los millonarios que ganaron, los que bajaron y cuánto varió cada fortuna en las últimas horas.

El top 10 de los más ricos del mundo ahora

Bernard Arnault & family.

Su fortuna: $191.6B.

Cuánto cambió: 0.

Valor del cambio: $67.3M.

Jeff Bezos es uno de los constantes en este ranking (Reuters)

El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Reuters)

La lista de los millonarios de Forbes de 2025 confirmó que los creadores de gigantes tecnológicos son los nuevos hombres de negocios. Nombres como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Mark Zuckerberg ya son familiares en el Top 10.

Los millonarios en el deporte

El deporte también aporta figuras al club de los milmillonarios: Michael Jordan encabeza la lista con 3.500 millones de dólares gracias a su histórica alianza con Nike (Air Jordan) y la venta de los Charlotte Hornets de la NBA.

Le sigue Magic Johnson (1.500 millones de dólares), quien transformó su legado como jugador en una sólida carrera empresarial en bienes raíces, medios y deporte profesional. Tiger Woods (1.400 millones de dólares) mantiene su posición entre los atletas más rentables del mundo gracias a contratos de patrocinio, torneos ganados y su propia firma de diseño de campos de golf.

LeBron James (1.300 millones de dólares) continúa activo en la NBA mientras expande su influencia como hombre de negocios con inversiones en cine, tecnología y franquicias deportivas.

Los multimillonarios y la desigualdad

Cuando se habla sobre la fortuna de los multimillonarios no solamente se trata el tema de la inequitativa repartición de la riqueza sino también de la desigualdad de género que persiste en estos listados.

De acuerdo con Forbes, en 2025 sólo el 15% de los nuevos multimillonarios son mujeres, de las cuales casi dos terceras partes heredaron su fortuna.

El último análisis sobre riqueza global de UBS realizado en 56 mercados destaca que en los próximos 20 a 25 años se transferirán más de 83 billones de dólares a nivel global, de los cuales 74 billones serán transferencias verticales (entre generaciones) y 9 billones transferencias horizontales (entre cónyuges).

Estados Unidos lidera en volumen de transferencias previstas (más de 29 billones), seguido por Brasil y China.

“Las mujeres se beneficiarán especialmente de este proceso, ya que suelen heredar tanto de sus padres como de sus cónyuges y muchas asumen el control total del patrimonio familiar tras enviudar. Una encuesta a mujeres estadounidenses con al menos un millón de dólares en activos revela que el 80% enfrentó dificultades al heredar, principalmente por falta de información o planificación”, resalta.