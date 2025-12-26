Spotify Estados Unidos: las 10 canciones más sonadas hoy

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. Rockin' Around The Christmas Tree

Brenda Lee

«Rockin' Around The Christmas Tree», interpretado por Brenda Lee, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 5.188.164 reproducciones.

2. Jingle Bell Rock

Bobby Helms

«Jingle Bell Rock» de Bobby Helms es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 4.355.225 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. All I Want for Christmas Is You

Mariah Carey

«All I Want for Christmas Is You» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el tercer puesto, con 4.162.647 reproducciones.

4. Last Christmas

Wham!

Esta es la canción de Wham! que se ubica en la cuarta posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 3.960.208 reproducciones.

5. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Dean Martin

«Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!» de Dean Martin sigue abriéndose camino en las listas. Con 3.671.228 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición quinta.

6. The Christmas Song (Merry Christmas To You)

Nat King Cole

«The Christmas Song (Merry Christmas To You)» de Nat King Cole pierde fuerza. Hoy solo cosecha 3.422.515 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el sexto puesto, lo que apunta a que va de salida.

7. It's the Most Wonderful Time of the Year

Andy Williams

«It's the Most Wonderful Time of the Year» de Andy Williams se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 3.409.223 reproducciones, motivo por el cual continúa en la séptima posición.

8. Santa Tell Me

Ariana Grande

Tras acumular 3.095.416 reproducciones, «Santa Tell Me» de Ariana Grande se mantiene en octavo lugar.

9. Sleigh Ride

The Ronettes

Tras haberse reproducido 3.052.243 veces, «Sleigh Ride» de The Ronettes se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 9.

10. Underneath the Tree

Kelly Clarkson

Un número tan favorable como 2.993.866 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Kelly Clarkson va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el décimo puesto.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.