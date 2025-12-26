Las series más populares de Netflix Estados Unidos que no podrás dejar de ver

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Netflix se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Dave Chappelle: The Unstoppable..

Ante un mundo que se ha vuelto loco, el ícono de la comedia Dave Chappelle ofrece verdades audaces y golpes potentes en este especial sin censura

2. Tom Segura: Teacher

Errores de crianza, historias de bar con lagunas mentales y arrepentimientos laborales: Tom Segura explora el lado más oscuro y cómico de las lecciones que nos enseña la vida.

3. Stranger Things

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

4. Emily en París

Tras aceptar el trabajo de sus sueños en París, Emily Cooper, ejecutiva de marketing de Chicago, estrena una vida de aventuras mientras compagina trabajo, amistad y amor.

5. Fireplace for Your Home Crackling Birchwood

6. Sean Combs: Ajuste de cuentas (Sean Combs: The Reckoning)

Esta serie documental desentraña las impactantes acusaciones que se ciernen sobre Sean Diddy Combs y su imperio Bad Boy, a lo largo de décadas de su vida y su carrera.

7. El hombre contra el bebé (Man vs Baby)

¡Hacer de padre no es su fuerte! A pocos días de Navidad, el cuidador de un lujoso ático de Londres se topa con un gran contratiempo.. lidiar también con un bebé abandonado.

8. The Closer

9. Fireplace for your Home

10. La bestia en mí (The Beast in Me)

Una escritora famosa se ve arrastrada a un juego psicológico con su rico y poderoso vecino nuevo.. que podría ser un asesino.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.