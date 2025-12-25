Spotify Uruguay: las 10 canciones más populares de este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)

Roze Oficial

Tras acumular 35.242 reproducciones, el temazo de Roze Oficial se mantiene en primer lugar.

2. Si Te Pillara (w LA NUEVA ESCUELA)

La Dosis

«Si Te Pillara (w LA NUEVA ESCUELA)» de La Dosis es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 24.651 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. Soy Favela

La T y La M

«Soy Favela», interpretado por La T y La M, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 23.671 reproducciones.

4. La Plena

W Sound

«La Plena» de W Sound se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 23.075 reproducciones, motivo por el cual sigue en la cuarta posición.

5. UWAIE

Max Carra

«UWAIE» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el quinto puesto, con 22.143 reproducciones.

6. TU VAS SIN (fav)

Rels B

La melodía de Rels B pierde fuerza. Hoy solo cosecha 22.026 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el sexto puesto, lo que apunta a que va de salida.

7. La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)

ROSALÍA

Un número tan favorable como 21.911 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de ROSALÍA va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el séptimo lugar.

8. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums va en descenso: ya llega al octavo lugar. Sus 21.763 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

9. Los Mayores

LA NUEVA ESCUELA

«Los Mayores» de LA NUEVA ESCUELA sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 9, ya que ha conseguido un total de 20.551 reproducciones.

10. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

Esta es la canción de El Bogueto que se ubica en la décima posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 20.457 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Uruguay es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.