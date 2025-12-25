Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Chile

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público chileno.

Las canciones favoritas del momento

1. Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)

Germanini

El tema de Germanini es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 200.438 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Who

Jimin

«Who» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la segunda posición, con 197.388 reproducciones.

3. Pasajero (w Lyon la f, Katteyes)

King Savagge

La melodía de King Savagge pierde fuerza. Hoy solo cosecha 191.256 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el tercer lugar, lo que apunta a que va de salida.

4. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)» de El Bogueto se vende como pan caliente. Ya lleva 186.550 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 4.

5. SENDA BELLAKONA

SINAKA

«SENDA BELLAKONA» de SINAKA va en descenso: ya llega a la quinta posición. Sus 185.887 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

6. Cuando No Era Cantante

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante» de El Bogueto se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 180.402 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la sexta posición.

7. TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)

Jere Klein

«TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)» de Jere Klein sigue abriéndose camino en las listas. Con 157.918 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición séptima.

8. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

Un número tan favorable como 157.823 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Young Cister va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la octava posición.

9. La Plena

W Sound

Tras haberse reproducido 129.475 veces, «La Plena» de W Sound se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 9.

10. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

Esta es la canción de Blessd que se ubica en la décima posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 125.757 reproducciones.

En la industria de la música, Chile es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

