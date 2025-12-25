Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Argentina

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público argentino.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)

Roze Oficial

Tras acumular 369.723 reproducciones, «Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)» de Roze Oficial se mantiene en primer lugar.

2. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)» de El Bogueto es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 333.364 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)

ROSALÍA

«La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)» de ROSALÍA se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 304.420 reproducciones, motivo por el cual sigue en la tercera posición.

4. Soy Favela

La T y La M

Tras haberse reproducido 239.239 veces, la nueva canción de La T y La M se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 4.

5. TU VAS SIN (fav)

Rels B

Un número tan favorable como 236.507 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Rels B va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el quinto lugar.

6. Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 (w Daddy Yankee)

Bizarrap

«Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 (w Daddy Yankee)», interpretado por Bizarrap, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 220.993 reproducciones.

7. La Plena

W Sound

«La Plena», interpretado por W Sound, ocupa el séptimo lugar de la lista, tras lograr 218.509 reproducciones.

8. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

«QLOO (w Kreamly)» de Young Cister se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 212.522 reproducciones, motivo por el cual sigue en la octava posición.

9. Amor de Vago (w Malandro)

La T y La M

«Amor de Vago (w Malandro)» de La T y La M sigue abriéndose camino en las listas. Con 203.550 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición novena.

10. Niño

Milo j

«Niño» de Milo j pierde fuerza. Hoy solo cosecha 193.421 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el décimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más oidas en el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Emilia Mernes ha marcado un hito en la música argentina al convertirse en la artista más escuchada en Spotify durante 2024, siendo la primera mujer en lograr esta distinción en el país. Su colaboración con TINI, titulada "La_Original.mp3", también se destacó al alcanzar el séptimo lugar entre las canciones más reproducidas del 2024, según el informe de fin de año de la plataforma.

El fenómeno musical de 2024 en Argentina no se limitó a Emilia. María Becerra ocupó el segundo lugar en el ranking de artistas más escuchados, consolidando el protagonismo femenino en la escena musical del país. En cuanto a las canciones, "HOLA PERDIDA" de Luck Ra se posicionó como la más reproducida del año, reflejando las preferencias del público argentino.

La nostalgia desempeñó un papel crucial en las tendencias musicales. Géneros como el cuarteto, la cumbia y el rock nacional experimentaron un resurgimiento, impulsados por la audiencia joven y eventos significativos en la música nacional. El regreso de bandas emblemáticas como Los Piojos y el lanzamiento del último álbum de Charly García, "La lógica del escorpión", contribuyeron a este fenómeno.

Un 60% de la generación Z en Argentina escuchó rock nacional en 2024, lo que llevó a la producción de los llamados Spotify Singles. En estos, artistas contemporáneos como Airbag, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas y Dillom reversionaron clásicos de bandas icónicas como Soda Stereo y Viejas Locas, creando un puente cultural entre generaciones.

Además, el 50% de las listas de reproducción de nostalgia fueron creadas por usuarios menores de 25 años, quienes mostraron un renovado interés en géneros como el reggaetón viejo y el rock nacional. Este interés se reflejó en las listas de reproducción y en la popularidad de artistas y canciones que evocan épocas pasadas.

En el ranking de los artistas más escuchados en Argentina, Duki, Luck Ra, Bad Bunny, Milo J, Feid, YSY A, Ke Personajes y Tiago PZK acompañaron a Emilia y María Becerra en el top 10. En cuanto a las canciones, además de "HOLA PERDIDA", temas como "Piel" de Tiago PZK y "LUNA" de Feid también destacaron entre las más populares.

En el ámbito de los álbumes, Luck Ra lideró con "QUE NOS FALTE TODO", seguido por ".mp3" de Emilia. Otros discos destacados incluyeron "MAÑANA SERÁ BONITO" de KAROL G y "GOTTI A" de Tiago PZK, reflejando la diversidad de géneros y la relevancia de los artistas argentinos en el panorama musical actual.