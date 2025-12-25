Ranking Spotify en Ecuador: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

El tema de El Bogueto es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 65.064 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. La Plena

W Sound

Tras acumular 61.749 reproducciones, «La Plena» de W Sound se mantiene en segundo lugar.

3. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

«BAILE INoLVIDABLE», interpretado por Bad Bunny, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 54.710 reproducciones.

4. LA CANCIÓN (w Bad Bunny)

J Balvin

Tras haberse reproducido 49.938 veces, «LA CANCIÓN (w Bad Bunny)» de J Balvin se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 4.

5. TU VAS SIN (fav)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)» de Rels B pierde fuerza. Hoy solo cosecha 48.603 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el quinto lugar, lo que apunta a que va de salida.

6. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 45.723 reproducciones, motivo por el cual continúa en la sexta posición.

7. DtMF

Bad Bunny

«DtMF» de Bad Bunny se vende como pan caliente. Ya lleva 44.101 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 7.

8. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 43.968 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la octava posición.

9. Qué Pasaría.. (w Bad Bunny)

Rauw Alejandro

«Qué Pasaría.. (w Bad Bunny)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el noveno puesto, con 43.644 reproducciones.

10. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

Esta es la canción de Blessd que se ubica en el décimo lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 42.459 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Ecuador es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.