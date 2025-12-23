Los mejores podcasts de Spotify Argentina para escuchar este día

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Spotify actualizó su ranking con los 10 podcast más reproducidos del momento en Argentina confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

Este listado se ha vuelto un buen termómetro de lo que interesa, entretiene o informa a las audiencias que consumen este popular contenido en audio.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más escuchados en Spotify en Argentina

1. La Fábrica Podcast

Abrimos el micrófono a voces de todos los ámbitos para conocer sus miradas sobre los temas que impulsan el desarrollo de Argentina SEGUINOS EN LAS REDES: https:www.instagram.comlafabrica.podcast https:twitter.comlafabricapodc https:www.tiktok.comlafabrica.podcast

2. Las Cosas Como Son

Esto soy yo, Juan Luis Londoño, el que muchos conocen como “Maluma”, viviendo mi primera vez del otro lado. Llego a este espacio para escuchar, entender y recordar que nadie tiene la vida resuelta. En Las Cosas Como Son me siento con personas que han vivido, sanado, caído y vuelto a levantarse. Aquí hablamos de lo que se siente, no de lo que se supone.

3. NADA QUE OCULTAR

Bienvenido a Nada que Ocultar, el podcast donde se habla en serio, pero también se ríe en serio. Con Lady Nada al micrófono y un invitado distinto cada semana, exploramos historias reales, anécdotas intensas y esas verdades que muchos prefieren callar. Escuchalo, miralo, vivilo. No hay filtro, no hay máscara: Nada que Ocultar.

4. Santiago Bilinkis Futuro en Construcción

Un Espacio para Pensar el Presente, Entender los Cambios y Construir Nuestro Futuro

5. Clank!

“Clank!” es cada uno de esos momentos que hacen que el deporte nos atraviese, nos apasione ¡Nos obsesione! Es la diferencia entre ver deporte y sentirlo. Es Juan Pablo Varsky en estado puro. Game: Miércoles 10 hs.

6. Modo Taoísmo

Obtén inspiración para poseer el poder de alcanzar la grandeza y desbloquear todo tu potencial. Solo necesitas motivación y orientación para superar obstáculos y llevar una vida con propósito.

7. BARBANO EN HECHOS REALES

Relatos cautivadores en un estilo único, atrapante e intrigante sobre los hechos criminales más famosos de la historia argentina. Un espacio para cuestionar la moralidad, la justicia y la condición humana.

8. Ferné con Grego

Grego Rossello presenta su ciclo de entrevistas descontracturadas en la que los invitados recorren su historia y responden a los grandes temas de vida (?) con la excusa de tomar un Fernet. Andá armandote un fernecito, que arrancamos ya!

9. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la psicóloga clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. Psicología al Desnudo es el pódcast de Psi Mammoliti, una plataforma de Psicología y Bienestar. Aquí encontrarás herramientas muy valiosas para mejorar tu día a día. ¿Nos acompañas? ¡Suscríbete gratis a nuestro newsletter y descubre un universo de contenido para tu bienestar en psimammoliti.com!

10. La Cruda

A Migue Granados siempre le interesó molestar, pelear e indagar para llegar un poquito más lejos. En cada episodio Migue entrevista mano a mano, en una charla íntima y sincera, a distintas personalidades con historias de vida singulares. Una sola premisa: preguntar y discutir hasta la última vértebra; sacarnos las caretas para hablar de lo que nos pasa de verdad. La vida tiene una parte crudaY Migue no la deja de lado.

Podcasting hispano, un fenómeno en plena expansión



De acuerdo con la revista Forbes, el español avanza con rapidez hacia convertirse en el segundo idioma universal dentro del mundo del podcast, lo que representa una oportunidad que tanto marcas como creadores de contenido no deberían pasar por alto.

En el mercado estadounidense, los latinos concentran un poder adquisitivo estimado en 1.9 billones de dólares y según Gabriel Soto, director sénior de investigación de Edison Research, las empresas que invierten en contenidos dirigidos a esta audiencia ya están capitalizando beneficios concretos, mientras que quienes no lo hacen comienzan a perder competitividad.

En este contexto de expansión global, Argentina se destaca como un mercado emergente con alto potencial de crecimiento, pues un estudio reciente de eMarketer estima que el consumo de podcasts en el país aumentará un 17.9% para el año 2025, superando las tasas proyectadas para Norteamérica y Europa.

Por su parte, empresas líderes en servicios multimedia como Spotify han adoptado una postura proactiva frente a este fenómeno y, en tan solo un lustro, el segmento de podcasts ha pasado de ser considerado “importante” a volverse “decisivo”, tal como señala Francisco Zazzu, Head of Media de Vernon Creative Bureau, en declaraciones al portal web de Editorial Dossier.

Spotify no solo distribuye contenidos, como hacen múltiples plataformas, sino que también ha profundizado en la producción original, consolidando así su presencia en toda la cadena de valor del audio digital.