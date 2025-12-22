Estos son los temas que están de moda hoy en Apple Chile

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público chileno.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Lo más nuevo de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef, Cuando No Era Cantante (Remix), entra directamente al primer puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

2. SENDA BELLAKONA

SINAKA

En segundo lugar, continúa SENDA BELLAKONA de SINAKA.

3. Pasajero

King Savagge, Lyon la f, Katteyes y Lewis Somes

Cosechar éxitos es sinónimo de King Savagge, Lyon la f, Katteyes y Lewis Somes. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Pasajero, debute en la tercera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

4. Comando Estelar

Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow

Comando Estelar de Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. Daytona

Cris MJ

Daytona se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Cris MJ está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

6. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Esta es la canción que se ubica en el sexto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 9. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Bad Bunny.

7. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la séptima posición.

8. DESCONTROL

SINAKA y Easykid

DESCONTROL de SINAKA y Easykid se mantiene en octavo lugar.

9. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

La Perla de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia se encuentra en noveno lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 6.

10. La Santa

Bad Bunny y Daddy Yankee

La Santa, interpretado por Bad Bunny y Daddy Yankee, ocupa el décimo lugar de la lista.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Qué hay en Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Brooks Kraft/Apple Inc/Handout via REUTERS)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.